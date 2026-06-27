Сборная Сенегала вышла в плей-офф ЧМ по футболу

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Сборная Сенегала прошла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Благодаря ничейному результату в матче сборных Египта и Ирана (1:1) сенегальцы не опустятся ниже восьмого места в рейтинге. Их соперник в 1/16 финала определится позднее.

Для команды Сенегала турнир стал четвертым чемпионатом мира.

В матче Египта и Ирана у египтян гол забил Махмуд Сабер, а у иранцев отличился Рамин Резаэян. На 11-й минуте египетский вратарь Мустафа Шубейр отразил пенальти в исполнении нападающего сборной Ирана Мехди Тареми.

Ранее определились 19 из 32 участников плей-офф чемпионата и четыре пары 1/16 финала. В число вышедших команд вошли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Канада, Бразилия, Марокко, Босния и Герцеговина, ЮАР, Кот-д’Ивуар, Эквадор, Парагвай, Япония, Швеция и Австралия.

В 1/16 финала сыграют ЮАР – Канада, Нидерланды – Марокко, Бразилия – Япония, США – Босния и Герцеговина. При этом суперкомпьютер Opta назвал фаворитами турнира Аргентину (15,46%), Францию (15,06%) и Испанию (12,48%).

