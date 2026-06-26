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26 июня, 09:16

Спорт

Определились 19 из 32 участников плей-офф ЧМ

Фото: 123RF.com/svetlanacherruty

Определились 19 из 32 участников плей-офф чемпионата мира по футболу и четыре пары 1/16 финала, передает RT.

В плей-офф вышли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Канада, Бразилия, Марокко, Босния и Герцеговина, ЮАР, Кот-д’Ивуар, Эквадор, Парагвай, Япония, Швеция и Австралия.

В частности, Австралия в матче третьего тура группового этапа ЧМ сыграла вничью с Парагваем, что и позволило ей выйти в плей-офф со второго места, пишет "Газета.ру". Встреча завершилась со счетом 0:0. С первого места в 1/16 финала также вышли США.

Таким образом, в 1/16 Южная Африка сыграет с Канадой, Нидерланды – с Марокко, а также пройдут матчи Бразилия – Япония, США – Босния и Герцеговина.

Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta ранее назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира. Вероятность ее победы составляет 15,46%. Также в тройку фаворитов вошли Франция с 15,06% и Испания с 12,48%. За ними следуют Англия, Португалия, Германия, Норвегия, Бразилия, Нидерланды и США.

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