Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 10:13

Общество

В РАН призвали россиян не уезжать на летний отдых за границу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россиянам не следует уезжать в летний отпуск в зарубежные страны, поскольку смена климата и вспышки инфекций могут оказать негативное влияние на здоровье. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии – есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма", – пояснил он.

Людям с проблемами со здоровьем академик рекомендовал советоваться с врачом при планировании зарубежных поездок. Эксперт отметил, что за границей могут появиться проблемы и из-за неподходящих климатических условий.

"Поэтому летать в экзотические страны за свои деньги, как говорится, подрывать свое здоровье", – добавил Онищенко.

Ранее член ассоциации туроператоров Нихат Юзбашы рассказал, что турецкие отельеры планируют максимально снизить цены на отдых в стране из-за падения спроса и конкуренции с другими направлениями. По его словам, сейчас приходится соперничать с Египтом, Грецией, Тунисом и балканскими странами.

Читайте также


общество

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика