В РАН призвали россиян не уезжать на летний отдых за границу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россиянам не следует уезжать в летний отпуск в зарубежные страны, поскольку смена климата и вспышки инфекций могут оказать негативное влияние на здоровье. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии – есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма", – пояснил он.

Людям с проблемами со здоровьем академик рекомендовал советоваться с врачом при планировании зарубежных поездок. Эксперт отметил, что за границей могут появиться проблемы и из-за неподходящих климатических условий.

"Поэтому летать в экзотические страны за свои деньги, как говорится, подрывать свое здоровье", – добавил Онищенко.

Ранее член ассоциации туроператоров Нихат Юзбашы рассказал, что турецкие отельеры планируют максимально снизить цены на отдых в стране из-за падения спроса и конкуренции с другими направлениями. По его словам, сейчас приходится соперничать с Египтом, Грецией, Тунисом и балканскими странами.

