Кратковременный дождь и до 23 градусов ожидаются в столице 27 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в субботу, 27 июня, составит от 21 до 23 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов. В некоторых районах также возможен дождь.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный, западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что июль в Москве начнется с жары и грозовых ливней. По его данным, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных дождей и гроз, в темное время суток – плюс 12–17 градусов, в дневные часы – плюс 23–28.