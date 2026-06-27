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27 июня, 09:09

Политика

Силы ПВО сбили за ночь 175 БПЛА на регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за минувшую ночь нейтрализовали 175 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 20:00 26 июня по 08:00 27 июня. БПЛА удалось перехватить над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ запустили БПЛА по Центру космической связи "Дубна" в Подмосковье. Жертв среди сотрудников центра удалось избежать, также работа телевизионного вещания и системы связи не была нарушена.

До этого женщина погибла при атаке украинского дрона на село 1-е Выгорное в Тимском районе Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей.

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