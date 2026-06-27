Силы ПВО ликвидировали два БПЛА над Севастополем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО ликвидировали два украинских БПЛА в небе над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По его словам, в настоящий момент военные продолжают отражать нападение, задействованы расчеты ПВО и мобильные огневые группы.

Глава региона призвал жителей не поддаваться панике, соблюдать меры предосторожности и не покидать укрытий.

До этого Сергей Собянин сообщил об уничтожении семи украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на субботу, 27 июня. Он подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.