Десять человек пострадали при атаке ВСУ на предприятие в Волгограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Десять человек пострадали при воздушной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на производственные объекты одного из предприятий Волгограда. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в мессенджере MAX.

Атаке подверглись производственные объекты одного из предприятий, расположенного в Краснооктябрьском районе города. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу. Врачи после предварительного осмотра установили, что угрозы для жизни пациентов нет.

Глава региона уточнил, что возникшие на территории предприятия локальные возгорания были оперативно ликвидированы. Жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Ранее российские силы ПВО ликвидировали два украинских БПЛА в небе над Севастополем. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, военные продолжают отражать нападение, задействованы расчеты ПВО и мобильные огневые группы.