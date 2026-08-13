Собянин: завершено благоустройство двора в проезде Соломенной Сторожки

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в мессенджере MAX рассказал о завершении комплексного благоустройства дворовой территории в проезде Соломенной Сторожки Тимирязевского района. Работы провели между домами № 8, 10 и 10А по обращению жителей.

В ходе благоустройства специалисты отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, обновили внутридворовые проезды и парковки, установили новые малые архитектурные формы, восстановили газоны и разбили цветники. Также привели в порядок детскую и спортивную площадки, создали зоны для отдыха.

Кроме того, добавил мэр, в районе реализуется программа реновации: здесь уже построено и передано под заселение пять жилых комплексов. До конца года планируется завершить дом на Дмитровском шоссе.

Развивается и социальная инфраструктура: выполнена комплексная реконструкция трех зданий поликлиник, построены два детсада, полностью обновлена школа № 218. В рамках проекта "Искусство – детям" приведены в порядок Детская музыкальная школа № 42 и Тимирязевская детская художественная школа.

Ранее стало известно, что в районе Люблино на юго-востоке столицы в 2026 году благоустроят сквер памяти Героя Советского Союза летчика Александра Авдеева. В ходе работ планируется обновить облицовку памятника Авдееву и мемориальные тумбы на аллее. Кроме того, в сквере создадут зону для занятий спортом, а на площадках для детей появятся новые игровые городки.