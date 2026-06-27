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27 июня, 10:26

Общество

ГОСТ по оценке топливных канистр введут в 2027 году

Фото: 123RF.com/alkanc

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ по оценке защиты топливных канистр от непреднамеренного открывания. Документ вступит в силу 1 апреля 2027 года, пишет ТАСС.

В частности, канистры и их крышки должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов и технической документации. Также ГОСТ перечисляет требования к проведению испытаний канистр и порядок оценки.

Например, перед проведением испытаний наполненные до половины водой канистры следует 8 часов выдержать при температуре минус 30 градусов, затем еще столько же – при температуре 70 градусов. При этом нужно провести 250 циклов открывания и закрывания крышек.

Кроме того, участники должны в течение определенного времени открыть и закрыть канистры в соответствие с инструкцией производителя.

Эффективность использования проверенных канистр должна составлять от 90%.

Ранее Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству кожаных сумок и папок. Новый ГОСТ вступит в силу 1 марта 2027 года. Он вводит четкие параметры прочности для разных типов изделий. Прочность крепления несущих швов корпуса, ручек и ремней должна выдерживать соответствующую статическую нагрузку.

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