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27 июня, 10:53

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На портале mos.ru начался прием заявлений в колледжи Москвы на 2026 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru открылся прием заявлений в колледжи Москвы на новый учебный год, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Цифровой сервис с 2014 года позволяет выпускникам подавать документы онлайн, а с 2023-го электронным стал и процесс зачисления. В прошлом году на сервис поступило свыше 250 тысяч заявлений. Они принимаются как на бюджетные, так и на платные места.

Председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук отметила, что абитуриент может выбрать удобное для себя место, дату и время проведения вступительного испытания.

"При необходимости эти данные можно изменить в личном кабинете на портале mos.ru. Также при выборе нескольких специальностей выпускник должен отметить свои приоритетные направления", – уточнила Шинкарук.

В столичном департаменте информационных технологий также добавили, что абитуриент может подать до пяти заявлений, выстроив их по личному приоритету. При необходимости порядок можно изменить.

Подать заявление в колледж могут граждане, достигшие 14 лет на момент его отправки. Необходимо иметь основное или среднее общее образование, также можно загрузить скан‑копии документов, подтверждающих личные достижения или право на первоочередное или преимущественное зачисление.

В этом году для абитуриентов выделили около 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования. Всего будут доступны 1,2 тысячи университетов и примерно 4 тысячи колледжей. Для целевого приема вузами выделено свыше 83 тысяч мест.

Новые специальности появились в московских колледжах

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