AFP: 193 млн человек столкнутся с экстремальной жарой в Европе

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По меньшей мере 193 миллиона человек могут столкнуться с экстремальной жарой в Европе в субботу, 27 июня. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По информации агентства, температура воздуха будет выше 35 градусов тепла. Также ожидается смещение аномальной жары на восток.

Ранее администрация Эйфелевой башни сократила время посещения объекта из-за сильной жары во Франции. Кроме того, по аналогичной причине было сокращено время работы музея Лувр.

Аномальная жара накрыла Францию 17 июня. В ряде департаментов с 21 июня ввели красный уровень погодной опасности.