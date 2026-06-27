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27 июня, 14:48

Безопасность

ВВС РФ и КНР провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Военно-воздушные силы России и Китая провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. Об этом сообщило Минобороны КНР.

"27 июня военно-воздушные силы Китая и России в воздушном пространстве над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана организовали и провели 11-е совместное стратегическое воздушное патрулирование", – указало ведомство.

Министерство уточнило, что патрулирование показало твердую решимость и практическую способность стран совместно поддерживать региональный мир и стабильность.

Ранее Владимир Путин назвал Китай и Россию естественными партнерами. Президент РФ напомнил, что страны являются соседями с огромной общей границей. По его словам, на протяжении веков у России и Китая формировалась система принципов взаимовыгодных отношений.

Он также обратил внимание на активное и быстрое развитие Китая. По словам главы государства, эта страна занимает все большую нишу в мировой экономике.

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