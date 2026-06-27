Более семи тысяч семей переехали в новостройки по реновации на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше семи тысяч семей на юге Москвы переехали в современные дома, которые построили по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Программа реновации реализуется сейчас в 10 районах Южного административного округа. Расселение домов старого фонда здесь началось в 2018 году, а первыми новые квартиры получили жители пятиэтажки на Судостроительной улице в районе Нагатинский Затон", – рассказал он.

По его словам, в квартирах можно увидеть улучшенную планировку: в них большие кухни и санузлы, просторные коридоры. Всего в округе планируют расселить 378 домов. Новое жилье получат свыше 82 тысяч москвичей.

Новостройки полностью соответствуют современным стандартам безопасности и качества. Территория вокруг домов благоустроена, в шаговой доступности есть социальные объекты, ведь переселение, как правило, идет в районе проживания.

Больше всего семей переехали в Царицыне – это более 2,9 тысячи человек. Им дали квартиры с улучшенной планировкой. В новых домах соблюдены принципы безбарьерной среды. Это существенно облегчает быт маломобильным людям и семьям, у которых есть маленькие дети.

В подъездах расположены места для хранения велосипедов и колясочная. Придомовая территория всех новостроек оборудована местами для спокойного отдыха, площадками для занятий спорта, детских игр. Все озеленено.

Ранее Ефимов сообщал, что более 700 семей в районе Южное Тушино воспользовались услугой "Помощь в переезде" в рамках программы реновации. Активно переселение в этом районе началось в 2022 году. Оно затронуло 19 старых домов.