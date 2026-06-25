Более 700 семей в Южном Тушине получили помощь при переезде по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 700 семей в районе Южное Тушино воспользовались услугой "Помощь в переезде" в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Он напомнил, что активное переселение в Южном Тушине началось в 2022 году. Оно затронуло 19 старых домов. Их жители переезжают в 6 новостроек.

Все горожане, которые переезжают в рамках реновации, могут бесплатно вызвать грузчиков и транспорт. Только в прошлом году этой услугой воспользовались свыше 12 тысяч столичных семей.

Подать заявку можно на сайте mos.ru или во время личного визита в центры информирования по переселению, которые расположены на первых этажах новостроек, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Вся необходимая информация находится в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на mos.ru. Там горожане узнают, какие документы нужно собрать, как будет организован переезд. Также доступны фильтры, с помощью которых можно получить инструкцию для определенной ситуации.

Ранее в Южном Тушине в новые квартиры по реновации переехали более 900 семей. Там полностью расселены уже 8 пятиэтажек. Жильцы еще 11 старых домов находятся в процессе переезда.