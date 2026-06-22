Строительство дома по программе реновации завершилось в Люблине

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Еще один дом по программе реновации возвели в столичном районе Люблино. Площадь здания составляет около 17,8 тысячи квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новостройка расположена по адресу Люблинская улица, дом 121. Она состоит из 3 секций разной этажности и рассчитана на 165 квартир.

"Жилая площадь превышает 9,3 тысячи квадратных метров. На подземном уровне располагается паркинг, первый этаж нежилой – там находятся лифтовые холлы, комнаты охраны и консьержа, колясочные, а также помещения коммерческого назначения", – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Жилой комплекс имеет Г-образную форму. Отделка фасадов выполнена в терракотовом, кофейном и графитовом оттенках. Во дворе специалисты провели комплексное благоустройство, в рамках которого заасфальтировали тротуары, установили оборудование на спортивной и игровой зонах, разметили гостевую парковку и подготовили участки для высадки растений.

Дом построили на месте снесенной пятиэтажки. В соседнем здании есть школа, в 10 минутах от новостройки находятся сквер, Музей деревянной игрушки, станция Депо МЦД-2, торговые, медицинские и спортивные центры. В 15 минутах пешком также располагается Люблинский парк.

За ходом строительства дома следили специалисты "Контроля Москвы". Они помогали предотвращать нарушения и обеспечивать надлежащее качество работ. Как подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, инспекторы организовали 6 выездных проверок. В результате они оформили заключение о соответствии здания требованиям проектной документации.

Ранее строительство дома по программе реновации завершилось на Леснорядской улице в центре Москвы. Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров. Новостройка состоит из 2 корпусов равной этажности, рассчитанных на 237 квартир общей площадью около 17 тысяч квадратных метров.