Свыше 900 семей в Южном Тушине переехали в новые квартиры по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 900 семей в Южном Тушине уже переехали в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он напомнил, что переселение в этом районе началось в 2022 году. Всего в Южном Тушине расселят 111 старых домов. Новое жилье получат около 18,3 тысяч горожан.

По словам Овчинского, сейчас в районе полностью расселили 8 пятиэтажек, а жильцы еще 11 домов находятся в процессе переезда. Под заселение переданы 6 новостроек, каждая из которых построена по уникальному проекту и имеет квартиры с улучшенной отделкой.

Все территории у новых домов благоустроены. На первых этажах зданий есть нежилые помещения, в которых для удобства жителей будут открываться социально-бытовые объекты и предприятия сферы услуг.

Тем временем на севере столицы с начала года в новостройки по реновации уже переехали более тысячи семей. Первый дом там был передан под заселение в 2018 году, а сейчас их стало уже 63. Больше всего человек получили новые квартиры в районе Коптево – свыше 900 семей.