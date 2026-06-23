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23 июня, 10:47

Город

Жители Черемушек приступили к осмотру новых квартир по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Почти 700 москвичей из трех старых домов в Черемушках приступили к осмотру новых квартир по реновации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, горожане уже начали заселяться в новый жилой комплекс.

"Ранее в Черемушках к переселению приступили почти три тысячи жителей 15 старых домов, из них около 2,9 тысячи человек уже заключили договоры на новые квартиры", – сказал Ефимов.

Жилой комплекс на Севастопольском проспекте находится недалеко от расселяемых пятиэтажек. Поэтому местные жители смогут пользоваться привычной инфраструктурой или подобрать учебные и медицинские учреждения, магазины и сервисы ближе к новому дому.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что первыми осматривать квартиры начали 320 жителей двух пятиэтажек на Перекопской улице.

"Спустя неделю к ним присоединятся горожане еще из одного дома на Херсонской улице. По всем вопросам, связанным с оформлением документов на новое жилье и переездом, участники программы могут обратиться к специалистам в центре информирования, который работает на первом этаже заселяемого ЖК", – добавила Соловьева.

Новый двухсекционный дом в районе Черемушки возвели по индивидуальному проекту. По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новостройке на Севастопольском проспекте 264 квартиры, при этом семь из них предназначены для маломобильных граждан.

Дом спроектирован с учетом принципов безбарьерной среды. Квартиры имеют улучшенную планировку, во дворе оборудованы места для отдыха, а также детская и спортивная площадки. Рядом находится станция "Зюзино" Большой кольцевой линии метро.

Ранее еще один дом по программе реновации возвели в Люблине. Площадь здания – около 17,8 тысячи квадратных метров. Сама новостройка состоит из 3 секций разной этажности и рассчитана на 165 квартир. Дом построили на месте снесенной пятиэтажки.

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