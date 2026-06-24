В России ввели ГОСТ на глэмпинги

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В России вступил в силу национальный стандарт, регламентирующий деятельность глэмпингов. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

Документ впервые закрепляет официальное определение этого вида отдыха, создавая единые ориентиры для бизнеса и гарантируя туристам необходимый уровень безопасности и качества услуг.

Новый стандарт устанавливает конкретные требования к расположению объектов, обустройству территории, жилым модулям, инженерным сетям, а также к информационному сопровождению, перечню предоставляемых услуг и квалификации персонала.

Отдельное внимание в документе уделено экологической ответственности: при строительстве глэмпингов должны приниматься меры по охране окружающей среды, сохранению флоры и фауны, а также защите объектов культурного и исторического наследия.

Согласно ГОСТу, подобные средства размещения могут находиться на природных территориях, включая лесные массивы, горную местность и побережья водоемов, а также иметь различную специализацию – например, ориентироваться на семейный, молодежный отдых или отдых с детьми.

Разработчики стандарта рассчитывают, что введение ГОСТа будет способствовать развитию этого сегмента туристического рынка, юридически выделяя глэмпинги в отдельную категорию и закрепляя их особенности.

Ранее в Роскачестве назвали признаки плохого пляжного тура. По данным ведомства, заведомо неудачным туром считается тот случай, когда заявлен "собственный пляж", однако в контракте нет гарантий бесплатного предоставления шезлонгов и зонтов каждому гостю.