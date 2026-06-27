Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у северных Курил

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Землетрясение произошло у побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5,0 балла, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее словам, подземные толчки зафиксировали в Тихом океане в 13:42 по местному времени (05:42 по московскому). Их эпицентр находился в 68 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 74 километров под морским дном.

Землетрясение ощущалось в Северо-Курильске силой 3 балла, тревога цунами не объявлялась.

Ранее у побережья японской префектуры Иватэ произошло землетрясение магнитудой 6,9. Очаг находился на глубине 44 километров, толчки ощущались и в Токио.

В результате пострадали пять человек, четверо из них находились в префектуре Аомори и один – в префектуре Иватэ. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что россияне не пострадали.

Еще одно землетрясение зафиксировали 26 июня на северо-востоке префектуры Тиба. Его магнитуда составила 5,8 балла. Очаг залегал на глубине 50 километров.

