NYT: землетрясение в Венесуэле стало самым сильным в стране за 126 лет

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Произошедшее в Венесуэле землетрясение стало самым сильным в стране за 126 лет – с 1900 года. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Кроме того, по оценке службы, это землетрясение может оказаться и значительно более смертоносным, чем землетрясение магнитудой 7,7 в 1900 году. Однако геофизик USGS Пол Эрл уточнил, что тогда оценка магнитуды была сделана лишь на основе сообщений о разрушениях и последствиях землетрясения.

Две серии мощных землетрясений произошли в Венесуэле ночью 25 июня. Магнитуда первого сейсмособытия составила 7,2, а второго – 7,5.

Жертвами толчков стали по меньшей мере 32 человека, еще 700 получили травмы. Согласно последним данным, наибольший ущерб был нанесен штату Ла-Гуайра, где под обломками оказались десятки зданий.

В связи со случившимся геологическая служба США объявила красный уровень тревоги в регионе. Метеорологическая служба в то же время предупредила о возможном цунами, а в Венесуэле был введен режим чрезвычайного положения.

Позже в Каракасе произошел очередной повторный подземный толчок. Капитальные дома выдержали землетрясение, однако лачуги и здания, построенные с нарушениями, рухнули.

Посольство РФ в Каракасе, в свою очередь, обратилось к российским гражданам, находящимся в республике, с призывом сохранять спокойствие и проявлять особую осторожность. Дипломаты рекомендовали строго следовать указаниям местных властей.