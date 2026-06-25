По меньшей мере 32 человека погибли из-за землетрясения в Венесуэле

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По меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 пострадали в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом в эфире VTV заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

"На данный момент мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи", – уточнила политик.

Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. По данным телеканала CNN, там оказались полностью разрушены по меньшей мере 15 домов. Это подтверждал председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес. Сейчас в штате идут спасательные работы.

В свою очередь, в муниципалитете Каракаса Чакао спасатели извлекли из-под обломков разрушенных зданий 18 человек. Мэр муниципалитета Густаво Дуке уточнил, что все спасенные живы. Однако по меньшей мере 2 здания на этой территории разрушены полностью. В поисково-спасательных работах принимают участие более 500 человек.

Колумбийская радиостанция Rádio Caracol отметила, что в Венесуэле давно не было землетрясений такой силы. Сейсмособытие привело к масштабным разрушениям жилой инфраструктуры – урона подобного масштаба не фиксировалось более 40 лет. Это осложняет усилия властей по оказанию помощи пострадавшим.

Как рассказала корреспондент радиостанции, жители столицы Венесуэлы, пытаясь спастись, спешно покидали свои дома после начала землетрясения.

"Дверь в моей квартире не открывалась, мне пришлось выбить ее ногой, чтобы выбраться, потому что ее перекосило", – поделилась она.

Две серии мощных землетрясений потрясли страну в ночь на 25 июня. Магнитуда первого составила 7,2, за ним последовал второй толчок силой 7,5. Эпицентры стихии находились в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.

На фоне случившегося геологическая служба США ввела красный уровень тревоги в регионе. Также американская национальная метеорологическая служба объявила угрозу цунами. Штаты объявили, что направят в Венесуэлу спасательные и медицинские бригады.

Сейчас в Венесуэле введен режим чрезвычайного положения. По словам Родригес, меры были введены в соответствии с действующей конституцией государства.

Посольство РФ в Каракасе обратилось к проживающим в Венесуэле россиянам, призвав их сохранять спокойствие и проявлять повышенную осторожность. Дипломаты подчеркнули необходимость строго следовать инструкциям местных властей.