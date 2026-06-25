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25 июня, 07:14

Политика

США направят спасательные и медицинские бригады в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу

Фото: ТАСС/AP/Javier Campos

Соединенные Штаты привели в готовность поисково-спасательные отряды и медицинский персонал для оказания экстренной помощи Венесуэле, пережившей серию разрушительных подземных толчков. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по вопросам внешней помощи Джереми Левин.

Ведомство уже сформировало специальную группу реагирования на стихийные бедствия, которая займется доставкой и координацией распределения жизненно важных грузов. Левин подчеркнул, что в сотрудничестве с партнерами в переходном правительстве Венесуэлы американская сторона перебрасывает поисковые команды, медицинские материалы и другие ресурсы, необходимые в первые, самые критические дни после трагедии.

В свою очередь заместитель госсекретаря Кристофер Ландау заявил, что Вашингтон поддерживает контакт с венесуэльскими властями и уже мобилизует ресурсы для помощи. Он выразил солидарность с народом страны, пострадавшим от удара стихии, и заверил его в своей поддержке.

Вечером в среду, 24 июня, в Венесуэле было зафиксировано две серии мощных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры землетрясений находились вблизи городов Морон и Сан-Фелипе. В столице страны Каракасе зафиксированы разрушения зданий.

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