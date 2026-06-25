Посольство РФ в Венесуэле призвало россиян сохранять спокойствие в связи землетрясением

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Посольство РФ в Каракасе обратилось к проживающим в Венесуэле россиянам после случившегося землетрясения. Об этом говорится в официальном заявлении дипмиссии.

Дипломаты призвали соотечественников сохранять спокойствие и проявлять повышенную осторожность. Они подчеркнули необходимость строго следовать инструкциям местных властей.

Вместе с тем россиянам посоветовали заранее собрать тревожный комплект, в который должны входить документы, наличные средства и предметы первой медицинской помощи.

Вечером 24 июня с интервалом примерно в 40 секунд в берегов Венесуэлы были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.Число жертв в результате происшествия с вероятностью в 44% составит от 10 тысяч до 100 тысяч человек.