Число жертв землетрясения в Венесуэле может составить до 100 тысяч человек

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Число жертв в результате произошедшего в Венесуэле землетрясения с вероятностью в 44% составит от 10 до 100 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Геологической службы США (USGS).

Согласно прогнозу, шанс на менее масштабные потери невелик: гибель от 100 до 1 тысячи человек ожидается лишь с 3-процентной вероятностью, а от 1 до 10 тысяч – с 22-процентной. При этом аналитики USGS допускают 30-процентную вероятность того, что число жертв превысит 100 тысяч.

Специалисты уточнили, что 24 июня с интервалом примерно в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились на расстоянии 10 километров друг от друга в штате Яракуй.

СМИ сообщали, что в столице Венесуэлы Каракасе в результате землетрясения произошло обрушение жилого здания. Из-под завалов извлечены несколько погибших и раненых. Точные данные о количестве пострадавших не приводятся.