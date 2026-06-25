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25 июня, 09:39

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CNN: восьмиэтажный отель на севере Венесуэлы обрушился в результате землетрясения

Восьмиэтажный отель на севере Венесуэлы обрушился в результате землетрясения – СМИ

Фото: Getty Images/Jesus Vargas

Восьмиэтажный отель, находящийся на побережье штата Ла-Гуайра на севере Венесуэлы, обрушился после землетрясения, передает телеканал CNN.

Гостиница рухнула в городе Макуто. Разрушенным оказалось главное здание отеля Hotel Eduard с 106 номерами.

Две серии мощных землетрясений произошли в Венесуэле ночью 25 июня. Магнитуда первого составила 7,2, а второго – 7,5. Жертвами толчков стали по меньшей мере 32 человека, еще 700 получили травмы.

Согласно последним данным, наибольший ущерб был нанесен штату Ла-Гуайра, где под обломками оказались десятки зданий. По данным СМИ, подобных разрушений не наблюдалось уже более 40 лет.

В связи со случившимся геологическая служба США объявила красный уровень тревоги в регионе. Американская национальная метеорологическая служба в то же время предупредила о возможном цунами. В Венесуэле был введен режим чрезвычайного положения.

Посольство РФ в Каракасе, в свою очередь, обратилось к российским гражданам, находящимся в республике, с призывом сохранять спокойствие и проявлять особую осторожность. Дипломаты рекомендовали строго следовать указаниям местных властей.

Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле

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