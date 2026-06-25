Повторный подземный толчок произошел в Каракасе

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Очередной повторный подземный толчок зафиксирован в Каракасе. Об этом сообщает телеканал Globovision в X.

По словам очевидцев, капитальные дома в Каракасе выдержали землетрясение, однако лачуги и здания, построенные с нарушениями, рухнули.

"Дом, где мы живем, выдержал землетрясение. Ущерб минимальный", – поделился собеседник РИА Новости.

В настоящее время работа метро, включающего в себя 6 линий и 51 станцию, а также железнодорожных линий приостановлена, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Данные меры призваны облегчить спасательные работы в столице.

При этом, по данным агентства Reuters, прошедшее землетрясение не затронуло нефтяную инфраструктуру Венесуэлы. Почти ни в одном городе, где зафиксированы разрушения, нет важных объектов. Власти Маракайбо, недалеко от которого расположено крупное нефтяное месторождение, сообщили, что пострадавших в результате подземных толчков нет.

Вместе с тем один из источников сообщил агентству, что длительное отсутствие электроснабжения может негативно сказаться на добыче нефти.

В свою очередь, министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил о временном прекращении подачи газа до завершения оценки ситуации.

"У нас есть поврежденные конструкции, и мы не хотим, чтобы произошла какая-либо авария с газом", – приводит его слова El Universal.

Две серии мощных землетрясений произошли в Венесуэле ночью 25 июня. Магнитуду первого определили как 7,2, за ним последовал второй толчок силой 7,5.

В результате погибли как минимум 32 человека и еще 700 пострадали. Наиболее серьезные разрушения получил штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. Урона подобного масштаба не фиксировалось более 40 лет.

После случившегося геологическая служба США ввела красный уровень тревоги в регионе, а американская национальная метеорологическая служба объявила угрозу цунами. Кроме того, в Венесуэле действует режим чрезвычайного положения.

Посольство РФ в Каракасе призвало проживающих в Венесуэле россиян сохранять спокойствие и проявлять повышенную осторожность. Дипломаты подчеркнули необходимость строго следовать инструкциям местных властей.