Ущерб Венесуэле от землетрясения может достичь 20% ВВП

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Венесуэла может потерять от 2 до 20% ВВП после прошедшего землетрясения. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные геологической службы США (USGS).

"Предполагаемый экономический ущерб составляет от 2 до 20% ВВП Венесуэлы", – указано в сообщении.

Как отметили сейсмологи, вероятность прогноза оценивается в 39%.

Две серии мощных землетрясений произошли в Венесуэле ночью 25 июня. Магнитуда первого составила 7,2, за ним последовал второй толчок силой 7,5.

В результате погибли как минимум 32 человека и еще 700 пострадали. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

После случившегося геологическая служба США ввела красный уровень тревоги в регионе, а американская национальная метеорологическая служба объявила угрозу цунами. Кроме того, в Венесуэле действует режим чрезвычайного положения.

