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25 июня, 10:44

Происшествия

В РСТ сообщили об отсутствии пострадавших среди россиян в Японии

Фото: 123RF.com/topone

Российские туристы в Японии не пострадали при землетрясении. Ситуация находится под контролем, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Наши клиенты в безопасности", – приводят слова представителей организации РИА Новости.

Как уточнил эксперт РСТ Андрей Подколзин, россияне располагаются на острове Хонсю.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья префектуры Иватэ в 07:30 по местному времени (01:30 по московскому) 25 мая. Очаг находился на глубине 44 километров. Толчки ощущались и в Токио.

В результате пострадали пять человек, четверо из них находились в префектуре Аомори и один – в префектуре Иватэ. При этом в Аомори сила подземных толчков достигала отметки 6+ по семибалльной шкале Японии.

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