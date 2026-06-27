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27 июня, 09:17

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, каким будет новый спорткомплекс в Щербинке

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Щербинке рядом с современными жилыми кварталами появится новый спортивный комплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, комплекс задуман в стиле модернизма – у него будут четкие геометричные формы, плоская крыша и свободные планировки. Площадь здания составит около 6 тысяч квадратных метров.

"Большую часть фасада облицуют алюминиевыми панелями белого цвета. Часть их будет с перфорацией – как накинутая сверху спортивная сетка. Это оригинальное решение придаст легкость внешнему виду", – поделился Собянин.

Кроме того, внутри комплекса организуют универсальный спортзал для командных видов спорта, помещения для групповых занятий и тренажерный зал. На прилегающей территории высадят ели, клены, живые изгороди и установят скамейки.

В настоящее время проектирование завершено, идет подготовка к началу строительства.

Ранее стало известно, что на западе Москвы появится гостиница для спортсменов во время командных сборов и соревнований. Здание возведут в Ново-Переделкине на Новоорловской улице. Оно дополнит созданное в районе спортивное ядро столицы. Пространство внутри гостиницы обустроят с учетом потребностей маломобильных граждан, включая паралимпийцев.

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