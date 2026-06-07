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07 июня, 16:10

Туризм

Россия в 2026 году может поставить новый рекорд по турпотоку во Вьетнам

Фото: 123RF.com/gracethang

Россия в этом году может поставить новый рекорд по турпотоку во Вьетнам. Об этом рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Кондратьев заявил, что турпоток во Вьетнам может составить 1 миллион человек. Он напомнил, что за прошлый год в данную страну приезжали 700 тысяч граждан РФ, а за последние четыре месяца этого года – уже 500 тысяч.

"700 тысяч – это уже рекорд. И мы побили доковидные показатели по взаимному турпотоку с ними", – подчеркнул директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд вошли в пятерку самых востребованных летних направлений у российских туристов. Кроме того, им интересны Мальдивы, Китай (пляжный Хайнань и материк), Индонезия и страны СНГ (курорты Казахстана и Грузии).

Он уточнил, что сейчас средняя стоимость тура в Турцию на двоих с перелетом из Москвы составляет 260–320 тысяч рублей на 8–9 ночей. Цены на поездки в Египет ниже – 200–250 тысяч рублей. Средняя стоимость тура во Вьетнам составляет 250–280 тысяч рублей, в Абхазию – 160–200 тысяч, в Таиланд – 200–240 тысяч.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
туризм

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