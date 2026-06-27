Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 62 БПЛА, летевших на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны утром в субботу, 27 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее были сбиты еще два вражеских дрона. На данный момент известно о ликвидации уже 62 БПЛА, летевших на столицу.

На фоне атак столичные аэропорты некоторое время принимали и отправляли рейсы по согласованию с профильными органами. В районе авиагаваней были введены временные ограничения на использование воздушного пространства.

Позже аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе. Ограничения были сняты и во Внуково.