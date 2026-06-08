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08 июня, 07:50

Туризм

Турпоток между Россией и Китаем может превысить 4 млн поездок в 2026 году

Фото: depositphotos/denisismagilov

Взаимный турпоток между Россией и Китаем, согласно прогнозам, составит 4–4,5 миллиона поездок в 2026 году. Это на 60% больше, чем в 2025-м, заявил ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на полях ПМЭФ-26.

По его словам, в первые 3–4 месяца этого года российских туристов в Китае стало на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а китайских туристов в России – на 25% больше.

Он добавил, что летом туристический поток из Китая может вырасти на 40–45% в годовом сопоставлении. Рейсов между двумя странами уже становится больше – около 30–40 за 3–4 месяца. Особенно удобно летать россиянам из Сибири, с Дальнего Востока, из Москвы и Санкт-Петербурга.

На рост турпотока в Китай повлияли в том числе ограничения на Ближнем Востоке, отметил Кондратьев. Кроме того, китайцы предлагают выгодные туры и предоставляют качественный сервис. В этом плане они могут конкурировать с Таиландом, Турцией и Египтом.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Россия может поставить новый рекорд по турпотоку во Вьетнам. В прошлом году эту страну посетили 700 тысяч россиян, а только за последние 4 месяца 2026-го – 500 тысяч. Также уже побиты доковидные показатели по взаимному туристическому потоку с этой страной.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
туризм

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