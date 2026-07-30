Жара вернется в Москву в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Холодная погода в столичном регионе отступает, и уже в ближайшие выходные, 1–2 августа, в Москву придет жара до 31 градуса. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в пятницу, 31 июля, воздух в городе прогреется до 24–26 градусов. Осадков в этот день не ожидается, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. Ночью температура составит 15–17 градусов.

В субботу и воскресенье в столичный регион придет жара до 26–31 градуса. Ночные температуры при этом опустятся до 13–15 градусов, однако в центре Москвы в темное время суток воздух может прогреться до 20 градусов.

"При переменной облачности в субботу обойдется без осадков. Местами кратковременный дождь может быть в воскресенье во второй половине дня", – отметил метеоролог.

Атмосферное давление в столице существенно не изменится: с 744 миллиметров ртутного столба 30 июля оно повысится до 750 миллиметров 2 августа.

При этом минувшая среда, 29 июля, стала самым прохладным днем месяца в Москве. На метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха опустилась до плюс 18,5 градуса. Средняя температура за сутки составила плюс 17,1 градуса, что на 3 градуса ниже климатической нормы.

Более того, в этот день в Московском регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. Например, в подмосковном Талдоме зафиксировали 37 миллиметров осадков, что составило 45% от месячного объема. На метеостанции ВДНХ за тот же период выпало 10 литров осадков на квадратный метр.