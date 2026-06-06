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06 июня, 08:56

Туризм

Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами

Фото: depositphotos/id1974

Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что данный вопрос обсуждается с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того, с Индией и Вьетнамом идут обсуждения об отмене виз для организованных туристских групп, по аналогии с Китаем и Ираном.

Чернышенко добавил, что в 2025 году был отменен визовый режим с Китаем, Мьянмой и Оманом, а также Саудовской Аравией и Иорданией.

Ранее сообщалось, что над проектом межправительственного соглашения о полной отмене визовых требований для граждан двух стран работают Россия и Зимбабве. Помимо этого, прорабатывается отмена виз с Мозамбиком. В настоящий момент проект находится на рассмотрении профильных ведомств республики.

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