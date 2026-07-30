Экс-первая ракетка мира Санчес Викарио потеряла 36 млн евро из-за бывшего мужа

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Экс-первая ракетка мира испанская теннисистка Аранча Санчес Викарио заявила, что потеряла накопленное за карьеру состояние из-за бывшего мужа Хосепа Сантаканы. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на ее слова.

По словам спортсменки, она доверила бизнесмену управление своими активами и в итоге лишилась около 36 миллионов евро.

С 2008 по 2019 год Викарио состояла в браке с Сантаканой. В 2024 году суд приговорил теннисистку к условному сроку за мошенничество, а ее бывшего мужа – к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Американский суд также завершил процесс раздела имущества супругов в Майами. Иски Викарио отклонили, подтвердив, что она не сможет вернуть состояние почти в 30 миллионов евро, которым владела еще до замужества.

Теннисистка призналась, что посвятила карьеру спорту и не занималась финансовыми вопросами. По ее словам, она полностью доверяла мужу, поскольку считала его близким человеком и отцом своих детей.

"Я доверяла ему, потому что он был отцом моих детей. Я влюбилась в него без памяти, а он оказался совсем не тем человеком, каким я его считала", – рассказала она.

Сейчас спортсменка выплачивает банку 50% своего заработка, что, по ее словам, позволяет ей избежать тюремного заключения и соблюдать установленные судом требования.

Викарио 54 года. За карьеру она выиграла 29 турниров WTA, в том числе 4 турнира Большого шлема. Испанка 3 раза становилась победительницей "Ролан Гаррос" и один раз выиграла US Open.

Ранее американская теннисистка Винус Уильямс заявила, что осталась довольна игрой с россиянкой Дианой Шнайдер на турнире WTA 500 в Вашингтоне, который завершился со счетом 6:3, 6:4 в их пользу. Обе спортсменки сделали по две подачи навылет и допустили по четыре двойные ошибки.

Уильямс отметила, что они с оппоненткой начали получать удовольствие от трудностей в игре. Во втором круге Уильямс и Шнайдер сыграют с победительницами пар Сюй Ифань – Тан Цяньхуэй и Анна Данилина – Лейла Фернандес.