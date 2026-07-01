Мирра Андреева вылетела с Уимблдона, уступив чешке Крейчиковой во втором круге

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Российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на Уимблдоне во втором круге, проиграв чешке Барборе Крейчиковой.

Матч в Лондоне закончился в трех сетах – 4:6, 7:5, 6:4 в пользу Крейчиковой, которая не была посеяна в турнире.

Андреева, получившая пятый номер посева, покинула соревнования. В следующем раунде чешская теннисистка сыграет против соотечественницы Николы Бартуньковой.

19-летняя Андреева занимает 5-е место в рейтинге WTA и имеет 6 титулов под эгидой тура в одиночном разряде. В июне спортсменка впервые выиграла турнир Большого шлема, взяв титул на "Ролан Гаррос".

Крейчиковой 30 лет, она располагается на 38-й строчке мирового рейтинга. В ее активе 8 титулов WTA, включая победы на "Ролан Гаррос" (2021) и Уимблдоне (2024), а также олимпийское золото в паре.

Ранее российская теннисистка Алина Корнеева (94-я ракетка мира) вышла в основную сетку Уимблдона, обыграв в финале квалификации американку Фиону Кроули (232-я строчка WTA) со счетом 6:2, 6:0. Матч продлился 59 минут.