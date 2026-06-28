Теннисистка Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

Фото: AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Россиянка Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Он размещен на сайте организации.

На этой неделе девушка уступила своей соотечественнице Екатерине Александровой в матче второго круга турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге.

При этом первой ракеткой мира по-прежнему является Арина Соболенко из Белоруссии. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, а третье – полька Ига Свентек.

Из россиянок в топ-100 лучших рейтинга WTA вошли Диана Шнайдер (15-я позиция), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (41), Анастасия Захарова (85) и Алина Корнеева (98).

Ранее россиянка Мирра Андреева одержала победу над польской теннисисткой Майю Хвалиньскую в финальном матче "Ролан Гаррос", который является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Она призналась, что не до конца осознала масштаб своего успеха.

Спортсменка также отметила мощную поддержку зрителей по ходу турнира и подчеркнула, что продолжает находиться в контакте со своим детским тренером Кириллом Крюковым.

