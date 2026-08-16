Один человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в Кентукки

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Один человек погиб и еще пять получили различные ранения в результате стрельбы в американском штате Кентукки. Об этом сообщает Fox56 со ссылкой на губернатора штата Энди Бешира.

Инцидент произошел в парке города Лексингтон. Правоохранительные органы уже начали расследование случившегося. Другие подробности стрельбы пока не приводятся.

Ранее неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов в городе Глендейл американского штата Калифорния.

Еще один инцидент со стрельбой произошел на территории школы Warner Robins High School в американском штате Джорджия. Информация о возможных пострадавших или погибших не приводилась.