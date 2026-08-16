Собянин: еще восемь направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще восьми беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр Москвы добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Ранее силы ПВО перехватили еще восемь дронов на подлете к столице. Таким образом, всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено уже 28 беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский – авиагавани полностью закрыты на прием и отправку рейсов.