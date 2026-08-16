03:26Мэр Москвы
Собянин: еще восемь направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено
Фото: министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще восьми беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр Москвы добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Ранее силы ПВО перехватили еще восемь дронов на подлете к столице. Таким образом, всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено уже 28 беспилотников.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский – авиагавани полностью закрыты на прием и отправку рейсов.