Собянин сообщил о ликвидации уже 12 беспилотников, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО отразили атаку еще пяти вражеских беспилотников, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале.

Ранее силы ПВО перехватили еще семь дронов на подлете к столице. Таким образом, всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено уже 12 беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский – авиагавани полностью закрыты на прием и отправку рейсов.