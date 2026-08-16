Собянин: еще 10 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО Минобороны уничтожили еще десять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО ликвидировали еще восемь дронов над столичным регионом. Всего с полуночи на подлете к Москве было сбито 123 вражеских беспилотника.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево объявили временные ограничения на полеты. Все три авиагавани не принимают и не отправляют воздушные рейсы.