Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% против Индии

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 25% против Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Президент <...> подписал указ о введении дополнительной пошлины <...> в ответ на продолжающиеся закупки ею (Индией. – Прим. ред.) российской нефти", – говорится в сообщении.

Как следует из документа, американские пошлины в отношении Индии будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа.

Кроме того, власти США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары из стран, которые закупают российскую нефть.

"Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть РФ, <...> должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени принимать действия в отношении этой страны", – уточняется в указе.

США при определении "нефти из России" относят к ней сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".

Анализ ситуации поручен американскому министерству торговли при координации с другими структурами. Рекомендации подготовят при участии советников президента по нацбезопасности, экономике и промышленности.

С 1 августа Трамп ввел в отношении Индии пошлины в размере 25%. По его словам, мера была принята в том числе из-за закупок индийской стороной российских энергоносителей. Глава Белого дома предположил, что после этого страна откажется от нефти из России, чтобы заключить соглашение с США.

Однако, по информации СМИ, правительство Индии не отдавало каких-либо распоряжений по приостановке закупок или поиску альтернативных поставщиков.

Вместе с тем в индийском МИД назвали обвинения США необоснованными и неразумными. Как подчеркнули в ведомстве, Вашингтон и Евросоюз продолжают импортировать российский природный газ, уран, удобрения и палладий.