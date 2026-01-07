Форма поиска по сайту

07 января, 16:40

Город

Выдано разрешение на строительство дома по реновации на улице Годовикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение новостройки по программе реновации на улице Годовикова. Общая площадь дома превысит 21 тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"В доме будет 220 квартир общей площадью свыше 13 тыс. квадратных метров. Четыре квартиры адаптируют для маломобильных граждан. Придомовую территорию комплексно благоустроят: появятся две игровые и одна спортивная площадки, место для тихого отдыха", – указал глава департамента Владислав Овчинский.

Новый жилой комплекс появится в районе Останкинский, у метро "Алексеевская". Рядом находятся детсады, школы, поликлиники и стоматологии, а также торговые центры и места для прогулок. В настоящее время специалисты завершают создание подземной части дома.

По словам гендиректора Московского фонда реновации жилой застройки Максима Степанова, при проектировании новостройки учитывалась уже сложившаяся архитектура и застройка столичного района. В итоге дом будет не только бережно интегрирован в существующую застройку, но и поддержит экстерьерное решение соседнего дома по реновации.

"Фасад заиграет контрастом кораллово-красных и кремово-белых оттенков прочного керамогранита, дополненного акцентными антрацитовыми вставками", – добавил Степанов.

На первом этаже новостройки разместят антивандальную плитку, а на фасаде предусмотрят корзины под кондиционеры. Как указал глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, инспекторы ведомства уже составили программу выездных проверок. Первая из них состоится уже в текущем месяце.

"В ходе мероприятий будет оцениваться соответствие качества работ и материалов проектной документации и архитектурно-градостроительному решению", – резюмировал Слободчиков.

Ранее стало известно, что в районе Гольяново на Амурской улице появился новый жилой комплекс на 245 квартир. Его возведут в рамках программы реновации. Уточнялось, что общая площадь дома превысила 26,7 тысячи "квадратов".

городреновация

