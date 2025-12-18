Жилой комплекс по реновации появился в районе Гольяново

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый жилой комплекс на 245 квартир появился на Амурской улице в районе Гольяново на востоке Москвы по программе реновации, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Жилая площадь превышает 15 тысяч квадратных метров", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь ЖК превышает 26,7 тысячи "квадратов". В рамках безбарьерной среды на входах в подъездах нет ступеней и порогов. Кроме того, 5 квартир адаптированы для маломобильных граждан – там обустроены широкие дверные проемы и коридоры, а в санузлах установлено дополнительное оборудование.

Также в ЖК предусмотрены 7 лифтов разной грузоподъемности, что связывает этажи с подземным паркингом. Во дворе дома возвели детскую и спортивную площадки, предусмотрев место для отдыха. Территория вокруг была благоустроена.

Рядом с комплексом находятся станции метро "Черкизовская" и "Локомотив" МЦК, а также образовательные учреждения, магазины, аптеки, медицинские клиники и спортивные центры.

"Мосгосстройнадзор контролировал возведение дома на земельном участке площадью почти 0,4 гектара на всех этапах – на объекте суммарно было проведено 7 выездных проверок", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По итогам инспекторы комитета выдали заключение о соответствии жилого комплекса всем требованиям проектной документации.

Ранее стало известно, что в столичном районе Царицыно с начала программы реновации жилья возвели 14 новостроек. Общая площадь составляет более 190 тысяч квадратных метров, то есть примерно 3,5 тысячи квартир. Благодаря улучшенной отделке горожане могут не тратить время на ремонт, а сразу же переехать в новые квартиры.

