Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в двух районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии неэффективно используемых территорий нежилой застройки общей площадью 35,5 гектара нескольких районов города, передал портал мэра и правительства столицы.

Сейчас на этих участках расположены склады и иные устаревшие постройки. Вместо них будет построена жилая недвижимость для реализации программы реновации площадью более 405 тысяч квадратных метров. Кроме того, появятся объекты общественно-делового и иного назначения, общая площадь которых составит примерно 183 тысячи квадратных метров.

Участки площадью 34,8 гектара, которые будут реорганизованы, находятся у Косинского шоссе в Косино-Ухтомском районе по адресам: Большая Косинская улица, владение 18 и Оренбургская улица, владение 32. Их градостроительный потенциал – 566,18 тысячи квадратных метров недвижимости.

На данных территориях в том числе планируется построить многофункциональный комплекс, площадь которого составит 112 тысяч квадратных метров. Там же появятся школа на 1 000 учеников, детский сад на 350 детей, спортивный комплекс с бассейном площадью 5,9 тысячи квадратных метров, паркинг, который вместит 870 машин. В результате будут созданы 4,6 тысячи рабочих мест.

Также реорганизация планируется на участках общей площадью 0,68 гектара в Рязанском районе по адресам: улица Коновалова, владение 14 и Зарайская улица, земельный участок № 33/2. Рядом расположены станции Плющево МЦД-3 и Чухлинка МЦД-4. На улице Коновалова появится возможность построить 21,7 тысячи квадратных метров недвижимости. На Зарайской улице проведутся работы по благоустройству.

Правительство Москвы на данный момент одобрило 160 проектов комплексного развития территорий, общая площадь которых составляет примерно 1,6 тысячи гектаров. Более 31 миллиона квадратных метров недвижимости планируется построить. И более 350 тысяч рабочих мест появится, когда проекты будут реализованы.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы реализуют 5 масштабных инвестиционных проектов социального назначения. Два участка расположены в Дмитровском районе, еще по одному – в Тимирязевском, Молжаниновском и Головинском. Общая площадь зданий составит около 75 тысяч квадратных метров, в аренду предоставлено 8 гектаров земли.

