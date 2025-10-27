5 социальных объектов появятся на севере Москвы в рамках МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере Москвы реализуют 5 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) социального назначения. Проекты находятся на разных стадиях реализации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для возведения школ и детских садов, рассчитанных на 2,7 тысячи мест, а также объекта здравоохранения в Северном административном округе в рамках МаИП предоставлено в аренду восемь гектаров земли. Общая площадь пяти зданий составит около 75 тысяч квадратных метров", – отметил вице-мэр.

Два участка расположены в Дмитровском районе, еще по одному в Тимирязевском, Молжаниновском и Головинском. По словам главы департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в рамках МаИП планируется возвести два детсада на суммарно 300 воспитанников, две школы на 2,4 тысячи учеников.

"Эти новые пространства создадут для юных москвичей уютную и вдохновляющую атмосферу, где каждый сможет получать качественное образование, раскрывать свой потенциал и всесторонне развиваться", – указала она.

В это же время Мосгосстройнадзор оформил разрешения на строительство пока лишь четырех социальных объектов. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что застройщики возводят два детсада, образовательный комплекс и школу. Всего специалистами комитета проведено 10 проверок, в рамках которых оценивалось качество примененных материалов выполненного объема работ.

Школа на 800 учеников и детсад на 150 воспитанников появится в Дмитровском районе на участках в свыше 2,1 гектара. В детском саду предусмотрят музыкальный и физкультурный залы, а в школе разместят учебные кабинеты, места для проведения мероприятий и занятий спортом, столовую, лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс и лекционную аудиторию.

Для строительства школы на 1 575 мест в районе Молжаниновском инвестору выделено почти 4,7 гектара земли рядом со станцией Новоподрезково МЦД-3. Здание будет состоять из двух функциональных блоков, где разместят старшие и младшие классы соответственно.

Ранее сообщалось, что Москва предоставила инвесторам более 1,2 тысячи гектаров земли во всех административных округах столицы. С 2016 года заключено около 570 договоров аренды земельных участков для строительства производственных, деловых и социальных объектов. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в городе появится более 100 новых предприятий и производственных комплексов.

