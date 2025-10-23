Более 1,2 тыс гектаров земли выделено в столице для реализации инвестпроектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва предоставила инвесторам более 1,2 тысячи гектаров земли во всех административных округах столицы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, с 2016 года заключено около 570 договоров аренды земельных участков для строительства производственных, деловых и социальных объектов.

"Масштабные инвестиционные проекты играют важную роль в развитии инфраструктуры районов, делая их более сбалансированными и удобными для жизни", – отметил Ефимов.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что особая роль в программе отводится развитию промышленной инфраструктуры.

"В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в городе появится более 100 новых предприятий и производственных комплексов. Их совокупная площадь превысит 3,8 миллиона квадратных метров, на них будет создано свыше 54 тысяч новых рабочих мест", – подчеркнул Ликсутов.

Как уточнила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в настоящее время на разных стадиях реализации находится более 370 масштабных инвестиционных проектов. Среди них – около 130 многофункциональных комплексов, 30 спортивных объектов и более 60 проектов в социальной сфере, включая строительство школ, детских садов и медицинских центров.

"Застройщики смогут возвести свыше 12,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Особое внимание уделяется созданию инфраструктуры, которая способствует улучшению качества жизни горожан", – отметила Соловьева.

Программа МаИП позволяет инвесторам получать земельные участки в аренду для реализации проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин объявил о планах построить более 1 тысячи социальных объектов в течение трех лет с бюджетом почти 3 триллиона рублей. В перечень войдут 195 образовательных учреждений, 150 спортивных объектов, 52 учреждения здравоохранения, 42 культурных и 5 объектов соцзащиты.