Строительство 18 домов по реновации завершено в сентябре в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В сентябре по программе реновации завершено строительство 18 новостроек в 8 административных округах Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь домов составила более 340 тысяч квадратных метров, в них находятся более 5 тысяч квартир. В Западном административном округе появились 4 новостройки, в Восточном и Юго-Восточном – по 3, на юге, севере и северо-востоке столицы – по 3. И по 1 дому возведено в ТиНАО и ЮЗАО, отметил Ефимов.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что жилые комплексы появились в 13 районах Москвы: 3 объекта в Богородском, по 2 в районах Царицыно, Кузьминки, Коптево.

"В каждом жилом комплексе организована безбарьерная среда без лестниц и порогов для максимального удобства всех жителей, включая маломобильных граждан", – отметил он.

По словам Овчинского, на придомовых территориях находятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. В подъездах домов сделан светлый ремонт, установлены современные лифты, есть комнаты для консьержей и колясочные для хранения велосипедов, самокатов и детских колясок.

Возведение зданий контролируется специалистами Мосгосстройнадзора, рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков.

"На протяжении всех этапов строительства инспекторы суммарно провели на площадках 185 выездных проверок, в ходе которых оценивали качество работ и примененных материалов на соответствие утвержденным проектным решениям", – уточнил он.

Слободчиков добавил, что сейчас дома доступны для переселения москвичей.

Ранее Ефимов рассказал, что свыше 320 жителей дома 44 на Бескудниковском бульваре приступили к осмотру квартир в новостройке на Дмитровском шоссе по программе реновации. Расселяемый дом расположен в 500 метрах от нового, поэтому жителям не придется долго привыкать к новому месту. Рядом находится станция метро "Селигерская".

