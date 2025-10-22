Свыше 320 человек приступили к осмотру квартир по реновации на севере Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 320 жителей дома 44 на Бескудниковском бульваре приступили к осмотру квартир в новостройке на Дмитровском шоссе по программе реновации. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 93, корпус 2. По словам Ефимова, старый дом стал уже четвертым в Бескудниковском районе, жители которого в текущем году стали осматривать новое жилье.

"Всего переселением здесь затронуты уже 29 зданий, а договоры на равнозначное жилье заключили более 7,4 тысячи человек. Они получили квартиры в 15 новостройках. Каждый жилой комплекс соответствует критериям безбарьерной среды, а на придомовой территории проведено благоустройство", – добавил заммэра.

Первый этаж не предназначен для жилья – там разместятся различные магазины, предприятия сферы услуг и общественных организаций. Также заработают центры информирования по переселению, где жителям помогут оформить нужные документы на получение квартир в новостройках.

"Предложения равнозначных квартир в новом жилом комплексе горожане из расселяемой пятиэтажки получили в конце сентября. В середине октября они приступили к осмотру жилья. Всем участникам программы реновации город предложил квартиры с готовой улучшенной отделкой и необходимым оборудованием, чтобы переезд прошел для них максимально комфортно и быстро", – указала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Новоселам не придется заново привыкать к инфраструктуре района, так как расселяемый дом расположен в 500 метрах от нового здания. В это же время территория вокруг новостройки была благоустроена. Неподалеку находятся станция метро "Селигерская", поликлиника и Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова, образовательные объекты, сервисные учреждения и кафе.

"В жилом комплексе на Дмитровском шоссе 216 квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 12 тысяч квадратных метров. Шесть квартир в новостройке специально адаптировали для проживания маломобильных горожан", – прокомментировал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, для максимально комфортного переезда жители могут воспользоваться грузчиками и транспортом. Получить услугу "Помощь в переезде" можно как самому на портале mos.ru, так и в центре информирования по переселению. Получить необходимую информацию можно при помощи суперсервиса "Переезд по программе реновации".

Ранее стало известно, что с момента запуска программы реновации на западе Москвы под заселение передали уже 45 новых жилых комплексов. Всего в них предусмотрено около 13,8 тысячи квартир, общая площадь которых превышает 720 тысяч квадратных метров. Сейчас в округе переселяют или уже переселили порядка 10 тысяч семей.



"Моя Москва. Инфраструктура": стиль реновации



