Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

В столице построили первый дом по проекту "Московские кварталы", рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский в интервью Москве 24.

Отмечается, что дом находится по адресу улица Полярная, 3, а квартиры в нем доступны на сайте проекта.

"В основном мы строим жилье комфорт-класса. Это продуманные и современные квартиры уровня комфорт-плюс, с современной инфраструктурой и качественным остеклением. Но не исключено, что в рамках проекта появятся квартиры и дома более высокого класса", – отметил Овчинский.

Городской проект "Московские кварталы" был запущен в конце мая 2025 года. В его рамках продают жилье от городского застройщика с инфраструктурой, а также квартиры в домах по реновации с отделкой уровня комфорт, не задействованные в переселении.

Ранее сообщалось, что более 50 семей стали новоселами жилого комплекса по программе реновации в районе Текстильщики на улице Артюхиной. Переселение в новостройку началось в июне этого года.